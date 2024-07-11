Мансарда девятиэтажного дома загорелась в подмосковном Подольске

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Евгения Романова
Евгения Романова Эксклюзив 593 0

На месте уже находятся спасатели.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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Пожар произошел в многоквартирном жилом доме в Подольске. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области в Telegram-канале.

«Сегодня днем на девятом этаже многоквартирного жилого дома на улице Веллинга произошло возгорание», — говорится в сообщении.

Из дома эвакуировали жителей, на месте работают спасатели, они тушат пламя. Как уточнили в МЧС России, сигнал о пожаре на улице Веллинга Подольска поступил в 12:47. Возгорание случилось на мансардном этаже жилого дома.

Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств пожара в Подольске, в том числе причины его появления, а также законности возведения надстройки на последнем этаже дома. О пострадавших не сообщается.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что во Франции загорелся шпиль основанного в XI веке Руанского собора. Посетителей из-за пожара эвакуировали.

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