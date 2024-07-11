Умер тренер ХК «Сибирь» Андрей Тарасенко

Известный хоккеист и тренер, отец нападающего НХЛ Владимира Тарасенко — Андрей Тарасенко — умер на 56-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба хоккейного клуба «Сибирь», где спортсмен последние 16 лет работал тренером по развитию.

«Хоккейный клуб „Сибирь“ выражает глубокие и искренние соболезнования родным и близким Андрея Владимировича», — говорится в сообщении.

Будущий хоккеист родился в Новосибирске и еще с юности распознал свое призвание. На протяжении многих лет играл за ярославское «Торпедо» и тольяттинскую «Ладу», где признавался лучшим бомбардиром и самым ценным игроком чемпионата России. Он играл за сборную РФ на Олимпиаде-1994 и Чемпионате мира 1995 года.

Причина смерти пока не уточняется.

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