В Большом театре простились с народной артисткой СССР Мариной Кондратьевой

Прощание с народной артисткой СССР, примой-балериной Государственного академического Большого театра Мариной Кондратьевой прошло в Белом фойе Исторической сцены ГАБТ.

Администрация театра, родные и близкие покойной получили множество соболезнований от деятелей культуры и искусства.

Среди них — телеграммы от народного артиста СССР Владимира Васильева, министра культуры РФ Ольги Любимовой, председателя СТД РФ Владимира Машкова, ректора ГИТИСа Григория Заславского, директора Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина, а также от других официальных и неофициальных лиц.

«Марина Викторовна посвятила свою жизнь русскому классическому балету, продолжая его лучшие традиции и воспитав не одно поколение блистательных артистов», — отметила Любимова в своем письме.

Марина Кондратьева ушла из жизни в ночь на 8 июля в возрасте 90 лет. Причина смерти не разглашалась.

Будущая знаменитость родилась 1 февраля 1934 года в Ленинграде. Марина Викторовна была рекомендована в Московское хореографическое училище балериной Агриппиной Вагановой. В 1952 году Кондратьева окончила класс Галины Петровой и стала артисткой балетной труппы Большого театра.

Марина Викторовна исполняла главные партии в таких известных постановках, как «Щелкунчик», «Ромео и Джульетта», «Лебединое озеро», «Жизель», «Бахчисарайский фонтан», и «Золушка» и многих других.

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