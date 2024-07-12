Медведь растерзал дрессировщицу в Петербурге: что известно о трагедии

Животное набросилось на свою хозяйку во время кормления.

Стали известны подробности трагедии на даче в Петербурге, где медведь загрыз насмерть свою хозяйку и сбежал из вольера. Жители до сих с ужасом вспоминают эти события. Как выяснилось, погибшая — дрессировщица, а ее семья принадлежит к известной цирковой династии.

Почему же животные вышли из-под контроля и можно ли вообще диких зверей держать дома? Корреспондент «Известий» Наталия Оскерко разбиралась в этой истории.

Двое детей и муж, убитые горем. Паника в СНТ «Гипроникель» не утихает. Некоторые даже не догадывались, что на соседнем участке держат крупных хищников.

«Ни разу не слышала, просто удивлялась, думала, машины такие красивые, большие подъезжают, не знала, что циркачи. Мы шли с площадки с ребенком и к нам мужчина подошел и говорит: «Будьте осторожнее, медведь убежал один, женщину растерзал», — рассказывает соседка Светлана.

На воротах участка предупреждение: «К забору не подходить, сторожевая собака». Но по вольерам видно, что питомец здесь куда крупнее и опаснее. И клетки — совсем рядом, буквально в нескольких шагах от ограждения.

И жили тут как минимум две медведицы — Даша и Варвара. Одна из них и напала на хозяйку во время кормления. 16-летний сын, на глазах которого все случилось, успел убежать и вызвал полицию. Сотрудникам пришлось застрелить агрессивное животное. Второго опасного питомца усыпили.

Хозяйка обоих медведей — профессиональная дрессировщица. Продолжательница цирковой династии Запашных — Симадо — Масляновых. Выступала в передвижных цирках вместе с сыном и мужем. С животными работала почти 20 лет. Но в этот раз, видимо, пренебрегла правилами безопасности.

А ведь на ее месте, — по сути, мог оказаться любой. Судя по сообщениям в соцсетях, медведи пользовались популярностью. В доме часто бывали гости. Вот фото — зверь без намордника — и подпись: с ним можно пообниматься.

То, что Даша и Варя не такие уж и безобидные, стало ясно еще четыре года назад. В октябре 2020 одна из медведиц напала на сына дрессировщиков. После выступления зверь агрессивно отреагировал на пробегавшую мимо собаку, но под горячую лапу попал именно мальчик. Раны на голове подростка пришлось зашивать в больнице.

«Ошибок у дрессировщика бывает множество, и в принципе во взаимоотношениях между дрессировщиком и животным нападение на человека всегда считается ошибкой дрессировщика. Человек там содержал животных в каких-то условиях — это тоже требует разбирательства, каким образом зверь оказался на свободе?» — сказал Аскольд Запашный.

В этот раз семья списывает все на трудный возраст питомцев. Вроде как в десять лет они внезапно становятся агрессивными. А зоологи уверяют: такие хищники в неволе — крайне опасны всегда.

«Самый маленький медведь способен убить самого большого человека. Он может быть даже и не хочет вообще-то причинить человеку вред. Он просто ударит его, ну, как ему кажется, нормально бить по какой-нибудь по колоде у него в клетке или по боксерской груше. А у человека отлетит голова. Медведь — один из самых непредсказуемых зверей для содержания в неволе», — объясняет зоолог Михаил Кречмар.

Тем не менее в частном доме в СНТ «Гипроникель» медведи могли проживать вполне легально. В законе об ответственном обращении с животными, несмотря на запреты, есть нюансы.

«Даже если человек является профессиональным дрессировщиком, дома у себя содержать дикое животное он может только в том случае, если оно было приобретено до 1 января 2020 года. Во всех иных ситуациях он обязан содержать это животное в соответствующих условиях того же в цирках или зоосадах. Содержать дома его нельзя!» — подчеркивает юрист Александра Гудименко.

Во всех деталях трагедии теперь будет разбираться следственный комитет. Предстоит выяснить еще и то, в каких условиях содержались животные. Сейчас проверка идет по статье о причинении смерти по неосторожности.