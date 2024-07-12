Самолет Sukhoi Superjet 100 упал в Коломенском районе Подмосковья

|
Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Эксклюзив 204 0

По предварительной информации, на борту был только экипаж.

Самолет Sukhoi Superjet 100 упал в Коломенском районе Подмосковья

Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Самолет Sukhoi Superjet 100 упал в Коломенском районе Подмосковья. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

По предварительным данным, на борту пассажиров не было. В самолете, который мог лететь с территории завода в Луховицах в аэропорт Внуково, находились только три человека экипажа. Sukhoi Superjet, как уточняется, потерпел крушение на территории садово-некоммерческого товарищества «Апраксино» в городском округе Коломна.

Информацию о падении самолета проверяют в МЧС и Следственном комитете, сообщили об этом 5-tv.ru в ведомствах. Судьба тех, кто был на борту, пока неизвестна.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Ставрополье на территории Красногвардейского района упал самолет.

+25° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 41%
87.99
0.13 95.68
0.36
Время для начала чего-то нового: китайский гороскоп на неделю с 15 по 21 ...

Последние новости

17:30
Российские войска подняли флаг в центре села Урожайное в ДНР
17:30
ВЧК-ОГПУ* и «Русский криминал»* внесены в реестр иноагентов
17:27
Пришла надолго? Как часто россиянам придется терпеть опасную жару
17:25
Четыре населенных пункта и 39 групповых ударов: успехи ВС РФ в зоне СВО за неделю
17:11
Отказ двигателя? Все, что известно о крушении Sukhoi Superjet 100 в Подмосковье
16:54
«Еще трое детей»: консьерж о семье мальчика, чье тело нашли в чемодане в Перми

Сейчас читают

Роскачество раскрыло всю правду о гречке: в каких торговых марках обнаружен недовес, есть ли опасные токсины и бактерии
«В случае резкого ухудшения ситуации на фронте…»: США задумали «слив» Зеленского?
В душе спортсменка: Екатерина Молоховская о своей любви к экстриму
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака