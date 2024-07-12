Самолет Sukhoi Superjet 100 упал в Коломенском районе Подмосковья. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

По предварительным данным, на борту пассажиров не было. В самолете, который мог лететь с территории завода в Луховицах в аэропорт Внуково, находились только три человека экипажа. Sukhoi Superjet, как уточняется, потерпел крушение на территории садово-некоммерческого товарищества «Апраксино» в городском округе Коломна.

Информацию о падении самолета проверяют в МЧС и Следственном комитете, сообщили об этом 5-tv.ru в ведомствах. Судьба тех, кто был на борту, пока неизвестна.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Ставрополье на территории Красногвардейского района упал самолет.