В Ставрополье на территории Красногвардейского района упал самолет. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров в своем личном Telegram-канале.

Он сообщил, что пилоты успели катапультироваться и жертв, по предварительной информации, нет. Все дополнительные сведения о случившемся в данный момент уточняются.