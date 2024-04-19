Вся информация о произошедшем уточняется.
Фото: Telegram / Губернатор Владимир Владимиров / VVV5807
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В Ставрополье на территории Красногвардейского района упал самолет. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров в своем личном Telegram-канале.
Он сообщил, что пилоты успели катапультироваться и жертв, по предварительной информации, нет. Все дополнительные сведения о случившемся в данный момент уточняются.
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