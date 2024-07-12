Обломки лайнера Sukhoi Superjet 100 нашли на месте крушения в Подмосковье

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 1 419 0

Самолет разбился около трех часов дня возле деревни Апраксино.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Участники спасательной операции нашли обломки лайнера Sukhoi Superjet 100 на месте его крушения в Подмосковье. Видео с места появилось в распоряжении 5-tv.ru.

На кадрах видны куски обшивки фюзеляжа, обнаруженные в лесном массиве у деревни Апраксино в городском округе Коломна.

О падении Sukhoi Superjet 100 в Коломенском районе Подмосковья стало известно около 15:00 мск. Пассажиров на борту лайнера, принадлежащего компании «Газпром Авиа», не было, в кабине находились три члена экипажа — два пилота и штурман. Все они, предварительно, погибли. Жертв среди людей на земле нет.

Известно, что самолет взлетел с территории завода в Луховицах, где проходил ремонт, и направлялся в аэропорт Внуково. По предварительной версии оперативных служб, причиной крушения мог стать отказ двигателя.

По факту падения Sukhoi Superjet 100 возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта. Расследованием катастрофы займется МАК с привлечением специалистов Росавиации.

Ранее 5-tv.ru опубликовал первое видео с места крушения самолета под Коломной.

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Обломки лайнера Sukhoi Superjet 100 нашли на месте крушения в Подмосковье

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