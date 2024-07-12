Опубликовано первое видео с места крушения самолета под Коломной
По факту происшествия возбуждено уголовное дело.
Фото, видео: Telegram / Глава Коломны Александр Гречищев / alexandrgrechishev; 5-tv.ru
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Кадры с места крушения самолета Sukhoi Superjet под Коломной опубликовал глава округа Александр Гречищев в своем официальном Telegram-канале.
«Добрались до места падения. Еще раз подтверждаю — угрозы населенным пунктам нет», — написал Александр Гречищев.
Ранее стало известно, что самолет Sukhoi Superjet 100 упал в Коломенском районе Подмосковья. Предположительно, воздушное судно направлялось с территории завода в Луховицах в аэропорт Внуково. Судьба тех, кто был на борту, пока неизвестна.
Следственный комитет РФ сообщил, что по факту происшествия возбуждено уголовное дело.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что появились кадры сразу после крушения самолета Sukhoi Superjet под Коломной. Авиаборт упал в лесном массиве. Жертв среди местного населения нет.
Сейчас на месте работают правоохранители и экстренные службы. Предположительно, лайнер после ремонта направлялся с территории завода в Луховицах в аэропорт Внуково.
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