Опубликовано первое видео с места крушения самолета под Коломной

|
Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 101 0

По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Фото, видео: Telegram / Глава Коломны Александр Гречищев / alexandrgrechishev; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Кадры с места крушения самолета Sukhoi Superjet под Коломной опубликовал глава округа Александр Гречищев в своем официальном Telegram-канале.

«Добрались до места падения. Еще раз подтверждаю — угрозы населенным пунктам нет», — написал Александр Гречищев.

Ранее стало известно, что самолет Sukhoi Superjet 100 упал в Коломенском районе Подмосковья. Предположительно, воздушное судно направлялось с территории завода в Луховицах в аэропорт Внуково. Судьба тех, кто был на борту, пока неизвестна.

Следственный комитет РФ сообщил, что по факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что появились кадры сразу после крушения самолета Sukhoi Superjet под Коломной. Авиаборт упал в лесном массиве. Жертв среди местного населения нет.

Сейчас на месте работают правоохранители и экстренные службы. Предположительно, лайнер после ремонта направлялся с территории завода в Луховицах в аэропорт Внуково.

+25° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 41%
87.99
0.13 95.68
0.36
Время для начала чего-то нового: китайский гороскоп на неделю с 15 по 21 ...

Последние новости

19:44
Декларация о поддержке Украины и «российская угроза»: итоги саммита НАТО в США
19:27
«Более продуктивна»: экс-тренер сборной РФ о шансах Англии и Испании на Евро-2024
19:09
Опубликовано первое видео с места крушения самолета под Коломной
18:53
«Крики и плач»: соседи рассказали подробности о мигрантах, удерживавших 16 детей
18:36
Готовят заговор против Байдена: сумасшедший президент США довел даже демократов
18:18
Звезда постановки «Прощание с матерой»: умерла советская актриса Любовь Стриженова

Сейчас читают

Роскачество раскрыло всю правду о гречке: в каких торговых марках обнаружен недовес, есть ли опасные токсины и бактерии
«В случае резкого ухудшения ситуации на фронте…»: США задумали «слив» Зеленского?
Неизвестные облили красной краской вход в посольство Чехии в Москве
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака