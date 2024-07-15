Камни, дюны и пропасти: начался последний этап ралли «Шелковый путь»

Запутанная трасса — испытание для пилотов и настоящий квест для штурманов.

По-настоящему горячо сейчас в Монголии, где проходит ралли «Шелковый путь». Уже сегодня гонщики преодолеют последний этап и финишируют в Улан-Баторе. И похоже, чем ближе пилоты к финалу, тем жестче становятся испытания погодой и трассой: экипажи застревают в мокрых песках, натыкаются на острые камни и даже балансируют на краю пропасти.

Корреспондент «Известий» Сергей Хайдаров о «Шелковом пути» с далеко не шелковыми условиями!

Чем дальше ралли продвигается по Монголии, тем сложнее задача у экипажей. Трасса непредсказуемая, вокруг — только горы и камни. «Шелковый путь» — это не только постоянная смена ландшафтов, но и погодных условий. Из-за дождя дорога очень скользкая, поэтому слишком высокая скорость может стоить экипажам очень дорого. К тому же когда речь идет о таких извилистых каньонах.

Такая запутанная трасса — испытание для пилотов и настоящий квест для штурманов. Погода меняется буквально на глазах. Дождь быстро сменяет яркое солнце.

Как таковой дороги нет. Все едут по горной реке. От мощи и рева моторов дух захватывает. Неважно грузовик это или мотоцикл — каньон преодолеют только самые стойкие. Удается это не всем. Так, автомобиль команды «ГАЗ» получил повреждения.

«Застряли на камне. Вытянули опору, машина покатилась и загнулась гидроопора. Штык вынулся. Там видно, гидроопора загнулась, она мешает дальше ехать», — говорит спортивный директор команды «ГАЗ рейд спорт» Вячеслав Субботин.

«Шелковый путь» завел экипажи и на труднопроходимые песчаные дюны. Грузовики буквально летают по огромным барханам Монгол-Элс. Среди родных песков мастерски играет на камеру и монгольский мотогонщик. Тот случай, когда прошедший ливень только на руку.

«Дюны, то что они сегодня мокрые, наверное, облегчило задачу. Если была бы высокая температура не было дождя, то было бы очень сложно», — считает пилот команды «КАМАЗ-Мастер» Эдуард Николаев.

Но не все в зыбучих песках зависит от мастерства. Еще и техника должны быть надежная. Из-за поломки свое лидерство растерял лидер команды «МАЗ» Сергей Вязович.

«Пропало рулевое управление. Для нас это означало, что мы не можем продолжить движение. К нам подъехал экипаж Виталия Мурулева, и предложили снять их редуктор, несмотря на то, что они проводят свою лучшую гонку в карьере», — рассказывал пилот команды «МАЗ-Спортавто» Сергей Вязович.

Многие экипажи просто объехали это песчаное препятствие, получили штрафные шесть часов, зато не застряли среди дюн. Потерять время пришлось и победителю прошлого «Шелкового пути» Сергею Рудскому.

«Чуть не упали в пропасть, там по пояс, остановились буквально в 20 сантиметрах. Сдали назад, поехали по другой траектории и наехали на камень», — говорит пилот команды «НГ‑Энерго» Андрей Рудской.

Камни — это как раз то, что делает монгольскую трассу опасной и труднопроходимой вообще для всех.

Экипажи впереди тоже ждет немало приключений. Сегодня гонщикам предстоит преодолеть последний этап и финишировать в Улан-Баторе.