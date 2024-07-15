Экс-адвокат Ефремова получил ранение при атаке дрона ВСУ в Марьинке

Бывший адвокат актера Михаила Ефремова — Эльман Пашаев, участвующий в спецоперации по защите Донбасса, получил ранение в результате удара украинского дрона-камикадзе в Марьинке. В беседе с 5-tv.ru он рассказал, что во время атаки противника был в машине.

Эльман Пашаев получил ранение в зоне СВО. 5-tv.ru

Судя по снимкам, оказавшимся в распоряжении 5-tv.ru, дрон ВСУ попал автомобиль, где сидел Пашаев. Транспортное средство после этого загорелось, от него осталась лишь груда металла. Сам адвокат сообщил, что получил ожоги спины и волос, потерял сознание, а очнулся уже в больнице.

«Думаю, в ближайшие дни будет нормально и вернусь к своим бойцам», — признался Эльман Пашаев.

Несколько месяцев назад Пашаев также получил ранение в зоне СВО. В апреле он и его супруга Алена попали под атаку вражеского дрона. Как писал 5-tv.ru, тогда адвокат получил контузию и некоторое время восстанавливался в больнице.