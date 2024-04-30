Скандально известный юрист Пашаев получил ранение после удара дрона в зоне СВО

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Евгения Романова
Евгения Романова Эксклюзив 3 150 0

Жена экс-адвоката Ефремова сообщила, что Эльман Пашаев попал под дрон в зоне СВО

Фото, видео: Щербак Александр / ТАСС; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Как себя чувствует бывший защитник отбывающего срок Михаила Ефремова?

Скандально известный юрист, бывший адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев, который участвует в спецоперации на Украине, был ранен. Об этом сообщила 5-tv.ru его супруга Алена Пашаева.

«Да, он был ранен, его эвакуировали… У него контузия, под дрон попал», — сказала она.

Пашаева также добавила, что считает полученную ее супругом травму тяжелой. При этом она отметила: главное — жизненно важные органы не задеты. Состояние у юриста нормальное, жизни ничего не угрожает.

Эльман Пашаев уже почти два года участвует в спецоперации. Он служит в 95-м стрелковом полку. Прежде 5-tv.ru рассказывал, что муж блогера Елены Блиновской, предприниматель Алексей Блиновский служит вместе с Эльманом Пашаевым в зоне СВО. На наших эксклюзивных кадрах они вместе сидят и пьют чай.

Тема:
Спецоперация
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