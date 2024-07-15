Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Канчельскис прокомментировал инцидент с дракой

|
Юлия Андреева
Юлия Андреева 41 0

Канчельскис после драки в Москве написал заявление в полицию на обидчика

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Канчельскис прокомментировал инцидент с дракой

Фото: © РИА Новости / Владимир Трефилов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Спортсмен написал заявление в полицию на обидчика.

Бывший полузащитник сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис сообщил, что чувствует себя хорошо после драки, которая произошла с ним в центре Москвы, после того, как он вышел из бара, где смотрел финал чемпионата Евро-2024. Об этом передают «Известия».

«Сейчас со мной все хорошо. В больницу меня не забирали, иначе не мог бы сейчас с вами говорить. Из-за чего произошла драка? Небольшой конфликт, столкнулись интересами после финального матча Евро, хочу отметить, что конфликт случился не из-за футбольного матча», — прокомментировал Канчельскис.

Кроме того, спортсмен рассказал, что написал заявление в полицию. Он исключает, что будет суд, но как будут разворачиваться дела дальше не хочет афишировать.

Инцидент произошел на улице 1-я Тверская-Ямская. Там у футболиста разгорелся спор с его обидчиком и произошла драка. Из-за пробитого века и разбитой головы Канчельскис вызвал «скорую», но от госпитализации отказался и отправился домой.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в Рузе девушка пожарила сосиски на Вечном огне. 

+23° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 78%
87.81
0.07 95.78
0.02
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

0:00
Самокат за 200 тысяч конфисковали в Москве за нетрезвую езду и наезд на пешехода
23:40
Жена продюсера «Брата 3» Переверзева едва не родила в застрявшем лифте роддома
23:20
Республиканская партия официально выдвинула Трампа кандидатом в президенты
22:51
Путин запустил новые металлургические предприятия страны
22:31
Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Канчельскис прокомментировал инцидент с дракой
22:12
«Будущее решается на фронте»: нужен ли России второй «саммит мира» по Украине

Сейчас читают

Пересменка в Эстонии: провальные итоги Каллас, «налог на русофобию» и дефицит бюджета
Экс-адвокат Ефремова получил ранение при атаке дрона ВСУ в Марьинке
День русской лени: какой она бывает, как влияет на организм и нужно ли с ней бороться
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака