На известного советского футболиста Канчельскиса напали в центре Москвы

На известного советского и российского спортсмена, 55-летнего футболиста Андрея Канчельскис совершено нападение в центре Москвы. Об этом пишет «МК».

Как стало известно изданию, он стал участником потасовки возле футбольного бара, вскоре после завершения матча между Испанией и Великобританией в финале Евро-2024.

Инцидент произошел на улице 1-я Тверская-Ямская. Как пишет «МК», изначально Канчельскис находился в заведении вместе со своим обидчиком, они мирно отдыхал. Но потом разгорелся спор и в ход пошли кулаки. У оппонента советской легенды они оказались прочнее. Настолько, что у Канчельскиса было пробито веко и разбита голова. Бывший футболист вызвал «скорую», но в больницу не поехал, отправившись долечиваться домой.

Канчельскис известная персона не только в российском, но и в зарубежном футболе. В первой половине 1990х он даже играл за «Манчестер Юнайтед», а сейчас, тренирует киргизский клуб «Мурас Юнайтед».

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