Сотрудники Билла и Хиллари Клинтон массово умирают при странных обстоятельствах

Эфирная новость 463 0

С 1980 года не стало 71 человека, который работал с представителями известной во всем мире фамилией.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Thomas Trutschel; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Американские СМИ пишут о загадочных смертях в окружении политиков Билла и Хиллари Клинтон. Насколько глубоко будут копать следователи по делу о покушении на Трампа, пока сказать сложно. Но, похоже, этот тот самый случай, когда легче всего выйти на самих себя, а, попутно, и достать столько грязного белья из корзины американской политики, что удастся похоронить десятки высокопоставленных чиновников и политиков США.

Чтобы оценить масштаб, американское издание, название которого переводится на русский как «Тишина во время бури», составило список деловых партнеров, помощников и охранников, работавших только с одной семьей Клинтон и умерших не своей смертью.

Оказалось, что с 1980 года — это 71 человек, обстоятельства гибели у всех крайне загадочные. Вот первые две фамилии: Джеймс Макдауэл — ключевой свидетель по делу, где фигурировал Клинтон, скончался от приступа в одиночном заключении. Мэри Махонни — стажерка из Белого Дома, убитая после того, как заявила, что собирается обнародовать информацию о сексуальных домогательствах.

И еще одна немаловажная деталь — у 56 человек из этого списка причиной смерти указано «самоубийство».

+22° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
88.28
0.47 96.26
0.48
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

0:03
Не здороваться, даже глаза не поднимать: коллеги Тимоти Шаламе рассказали о его токсичности
23:43
На Украине депутаты Верховной рады повысили зарплаты своим помощникам
23:23
Лайфхак для дачников: как избавиться от ос на участке подручными средствами
23:03
Все готово: сдан последний участок трассы М-11
22:43
«Не нравится, когда выводят на чистую воду»: Захарова о реакции на слова Лаврова в ООН
22:23
Начальник Генштаба вручил награды бойцам, отличившимся в боях за Урожайное

Сейчас читают

Эксперт: «То, что Америка находится близко к гражданской войне, уже очевидно»
В России обсуждают введение полного запрета самокатов на улицах
Дочь Баталова или Миронова? Голубкина раскрыла имя своего биологического отца
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака