«Хорошая машина»: Путин оценил Lada Aura после поездки по участку М-11

Президент сел за руль автомобиля и проехался на нем по мосту через Волгу.

Президент России Владимир Путин положительно отозвался об автомобиле Lada Aura, который ему предоставили организаторы церемонии открытия нового участка трассы М-11 «Нева» в Тверской области. Свое мнение о ней глава государства озвучил в беседе с журналистами.

«Хорошая машина», — сказал Путин после того, как проехался за рулем Lada Aura по новому участку М-11.

Его пресс-секретарь Дмитрий Песков также подтвердил, что Владимиру Путину понравилась протестированная машина.

Во время своей инспекции Северного обхода Твери М-11 на Lada Aura Путин выяснил в подробностях характеристики нового моста через Волгу, через который был проложен маршрут президента.

«Это вот мост полностью? 738 метров», —уточнил он у сидевшего на пассажирском сидении специалиста.

Тот подтвердил слова Путина и уточнил, что максимальная высота опоры составляет 21 метр, а судоходный пролет сооружения рассчитан на 140 метров.

«Красиво! Очень красиво!» — озвучил российский лидер свои впечатления.

Президентский тест-драйв: Путин опробовал пятую новую Lada

Автомобиль Lada Aura стал пятой новинкой от компании «АвтоВАЗ», которую протестировал Владимир Путин. Так, в 2010 году он за рулем желтого хетчбэка Lada Kalina проехался по маршруту Хабаровск — Чита. Путин назвал «Калину» «просто хорошей машиной», хотя в сравнении с ней Lada Priora «шумноватая внутри».

В 2011 году Путин протестировал Lada Granta. На этом автомобиле он проехался по экспериментальному треку длиной 1,4 километра, после чего направился на нем на встречу с рабочими «АвтоВАЗа».

На Lada Vesta зеленого цвета президент в 2015 году прибыл на заседание клуба «Валдай». Говоря о своих впечатления от этой модели, Путин назвал «отличной машину, очень хорошей, приемистой, легкой в управлении».

Путин пересадил чиновников в Lada

Еще в прошлом году Владимир Путин на встрече в Кремле с руководителям предприятий обрабатывающей промышленности заявил, что все чиновники России должны ездить на отечественных автомобилях. При этом страна не откажется от импорта, но в первую очередь, подчеркнул президент, следует ориентироваться на свою продукцию.

В октябре 2023-го Минпромторг составил список авто для госслужащих. Так, ведомство в приоритетном порядке порекомендовало закупать машины с высокой степенью локализации. В списке оказались Lada, УАЗ, Aurus, «Москвич», Evolute и Haval.

Путин открыл участок трассы М-11 «Нева»

Президент России открыл движение по новому участку Северного обхода Твери М-11 «Нева», прокатившись за рулем роскошной Lada Aurа. Теперь трасса соединяет Москву и Северную столицу.

Сама трасса М-11 «Нева» идет от Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) до Кольцевой автомобильной дороги (КАД) и является дублером автомагистрали М-10 «Россия». Общая протяженность составляет 684 километра, 607 из них — платные участки.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин обсудил запуск участка М-11 с главой Тверской области. Время пути от Москвы до Санкт-Петербурга теперь сократится почти на час.