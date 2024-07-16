Маршрут построен: Путин обсудил запуск участка М-11 с главой Тверской области

Время в пути от Москвы до Санкт-Петербурга теперь сократится почти на час.

Сразу после церемонии открытия последнего участка трассы М-11 «Нева» Владимир Путин провел встречу с губернатором Тверской области. Президент поблагодарил Игоря Руденю за вовлеченность в строительство этого транспортного мегапроекта. Также обсудили социально-экономические показатели региона.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Владимир Путин прибыл на участок Северного обхода Твери М-11 «Нева» за рулем роскошной Lada Aurа. Участок дороги стал последним элементом для запуска скоростного движения от Санкт-Петербурга до Казани. Теперь трасса соединяет Москву и Северную столицу, тем самым время в пути сокращается с шести до пяти часов.