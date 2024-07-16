«В трех случаях»: Бикович рассказал, когда отказывает поклонникам в фото

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 7 312 0

Актер Бикович признался, что не отказывает поклонникам в фото даже в туалете

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Звезда «Холопа» назвал самые необычные места, где ему доводилось делать селфи с фанатами.

Актер Милош Бикович в общении с журналистами за сценой фестиваля VK-Fest 2024 в Лужниках рассказал о самых необычных местах, в которых его просили сфотографироваться поклонники.

«В сортире, наверное, не знаю… В туалете аэропорта или ресторана… Люди подходят, я разговаривают по телефону, а им вообще это не важно, они просто в этот момент подходят», — поделился звезда «Холопа».

Также актер перечислил случаи, в которых он отказывает поклонникам в просьбе сфотографироваться с ним.

«Первый — это если я со своим ребенком. У меня на это нет времени, это время не принадлежит даже мне, оно принадлежит ему (ребенку — Прим. ред.), и я не имею права его отнимать. Второй момент: я не фотографируюсь, если общаюсь по телефону. Или если опаздываю — это третий момент. А так я не отказываю, если это даже в туалете», — признался Бикович.

Он добавил, что еще отказывается фотографироваться с поклонниками в церкви, так как считает это неприличным. Но перед церковью — готов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что актер Милош Бикович привез из Белграда в Москву свою семью — жену Ивану и маленького сына Василия.

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