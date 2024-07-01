«Недалеко от Москвы»: Бикович привез жену и сына в Россию

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 31 0

Актер Бикович привез жену и сына в Россию

«Недалеко от Москвы»: Бикович привез жену и сына в Россию

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

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В начале года 36-летний актер стал отцом.

Актер Милош Бикович привез из Белграда в Москву свою семью — жену Ивану и маленького сына Василия. В личном блоге звезда «Холопа» опубликовал фото совместного времяпровождения с близкими за городом.

На кадрах видно, как актер гуляет по подмосковному лесу с коляской, в которой сидит его сын. Также знаменитость поделился селфи с супругой.

«Выходные провел недалеко от Москвы. Насладился прогулками по лесу в приятной компании, вкусно поел и, главное, отдохнул. В отеле сразу три зоны СПА. Уже вернулся в Москву. Съемки ждут», — написал Бикович.

Instagram* / bikovic

В феврале актер впервые показал своего новорожденного сына, опубликовав фото в социальных сетях. О рождении первенца в семье 35-летнего артиста стало известно в начале года. По данным сербских СМИ, малыш появился на свет 9 января 2024 года в одной из клиник Белграда.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Милош Бикович тайно женился на своей возлюбленной Иване Малич.

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