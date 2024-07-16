Звезда «Дома-2» обвинила прессу в том, что она якобы порочит ее репутацию.

Телеведущая Ксения Бородина решила прояснить ситуацию со скандалом в турецком аэропорту, где она, по данным СМИ, закатила истерику из-за того, что ее в очереди на паспортный контроль задел незнакомый мужчина.

В личном блоге знаменитость изложила свою версию случившегося, подчеркнув, что не позволит обливать себя грязью и не будет молчать, «когда творится несправедливость».

«Я встала в очередь, передо мной прошел мужчина, я была следующая в очереди. Подходит ко мне наглая дама с мужиком и говорят мне „отойдите“. Естественно, я ответила, что никуда не отойду. Ее мужик отпихнул меня в сторону достаточно нагло и дерзко. Они прошли вперед, и я начала возмущаться, потому что ненавижу, когда нарушают мое личное пространство и трогают рукам, тем более мужчина женщину. Она начала кричать мне, что это ее охрана. И что? Твой работник имеет право трогать женщину?! После чего она достала телефон и начала снимать меня», — написала Бородина.

Досталось от телеведущей и «желтой прессе», которой, по ее словам, нравится выставлять ее «скандалисткой и провокаторшей» и «порочить репутацию».

Знаменитость обратилась за поддержкой поклонникам, спросив, как бы они поступили, когда «чужой мужик вас отпихивает». По словам Бородиной, она и сама, бывает, ходит с охраной на концерты и мероприятия, однако в очереди в магазине стоит спокойно и не «строит из себя звезду».

«Никакой мужик меня не тронет, просто не имеет на это права! У нас пресса готова оправдать любое быдло! Лишь бы плохо про меня написать!» — заключила Бородина.

Известно, что звезда предпочитает отдыхать именно в Турции, так как там — «все включено» и всевозможные развлечения сосредоточены на территории отеля.

Недавно Бородина раскритиковала европейские курорты, многие из которых не подходят для семейного отдыха. Так, в Форте, по ее словам, «отвратительное море», а «на Лазурке» нечего делать с детьми. На тех же Капри и Сардинии тоже нужно постоянно искать развлечения, посетовала звезда «Дома-2».

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Ксения Бородина ответила на шокирующее признание бывшего мужа — Курбана Омарова.