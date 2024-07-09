«Рано или поздно оступятся»: Бородина ответила на шокирующее признание Омарова

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 67 0

Бородина поверила признанию Омарова об отсутствии любви к ней во время брака

«Рано или поздно оступятся»: Бородина ответила на шокирующее признание Омарова

Фото: © РИА Новости / Светлана Шевченко

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Бизнесмен сделал откровенное заявление о своем отношении к бывшей супруге.

Телеведущая Ксения Бородина прокомментировала слова своего бывшего мужа Курбана Омарова, который признался, что разлюбил ее еще до развода. Своем мнение знаменитость высказала в личном блоге в социальных сетях.

«Верю, но не желаю никому. Если люди лживые, непорядочные, но в любом случае они на этом же вранье и оступятся рано или поздно. А когда делаешь добро, делай это с открытым сердцем и не жди ничего», — рассказала ведущая.

Бородина прямо не сказала, кому именно адресовано это послание. Однако поклонники решили, что речь идет про экс-супруга, который не так давно назвал Ксению нелюбимой женщиной и признался, что изменял ей с его нынешней женой Валерией.

По словам бизнесмена, ему пришлось долго бороться с собой ради сохранения семьи.

Ранее 5-tv.ru писал об откровениях Омарова про уход от Ксении Бородиной к молодой избраннице.

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