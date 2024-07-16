В Духовном управлении мусульман Татарстана осудили видео про «битье жен»

Скандал разразился после интервью казанского имама Тимура Камаева, в котором он якобы говорит о допустимости избиения женщин.

Коран не допускает рукоприкладства, а подвергшиеся домашнему насилию женщины должны обращаться за помощью. Об этом заявил представитель Духовного управления мусульман (ДУМ) Татарстана.

«Рекомендуем ознакомиться с полной версией видеоподкаста. В нем говорится о недопустимости рукоприкладства, о том, что избивание и причинение физического и морального вреда кому-либо — грех в исламе», — цитирует заявление РИА Новости.

Представитель ДУМ подчеркнул, что подвергшимся насилию женщинам нужно обращаться к хазратам и в полицию.

В комментарии изданию Газета.ру замглавы ДУМ РФ Дамир Мухетдинов заявил, в свою очередь, что в исламе такие меры, как рукоприкладство, не поощряются.

«Мы в Духовном управлении мусульман Российской Федерации выступаем принципиально против домашнего насилия и утверждаем, что послание Мухаммада, в первую очередь, гуманистическое. Указанный аят из суры „Женщина“ нельзя рассматривать в отрыве от контекста, так же как знаменитый „аят меча“, на основе которого исламу приписывают агрессивность и воинственность», — подчеркнул Мухетдинов.

Он пояснил, что, если смотреть на кораническое послание в совокупности с нравственными ориентирами, которые личным примером утвердил пророк Мухаммад, то станет ясно, что ислам отверг большую часть дискриминационных положений, царивших в Средневековье в отношении женщин.

Однако, отметил замглавы ДУМ РФ, распространено предубеждение, что ислам разрешает и даже поощряет рукоприкладство как «воспитательную меру» по отношению к жене.

Мухетдинов добавил, что слово «побивать» нужно понимать в значении «разрывать связь», как его еще много лет назад трактовал крупнейший отечественный арабист, профессор Саид Кямилев.

Ранее в этот день агентство «Татар-информ» опубликовало интервью с казанским имамом Тимуром Камаевым, в котором тот развеивает миф о допустимости избиения жены по шариату.

По данным агентства, ряд источников вырвали часть контекста из интервью, в котором Камаев якобы говорит о возможности «бить так, чтобы не оставлять следов».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что суд приговорил экс-министра экономики Казахстана Куандыка Бишимбаева к 24 годам лишения свободы по делу об убийстве супруги Салтанат Нукеновой.