Суд Казахстана приговорил Бишимбаева к 24 годам тюрьмы по делу об убийстве жены

Экс-министра экономики Казахстана Куандыка Бишимбаева приговорили к 24 годам лишения свободы по делу об убийстве супруги Салтанат Нукеновой. Такое решение вынес суд в Астане, передает Tengrinews.kz.

«Окончательно назначить Бишимбаеву 24 года лишения свободы», — огласила решение судья специализированного межрайонного суда по уголовным делам Астаны Айжан Кульбаева.

До вынесения решения отец Нукеновой Амангельды заявлял, что наделся на пожизненное заключение для Бишимбаева. В результате мужчину признали виновным по двум статьям об истязании и убийстве. За первую назначено наказание в виде семи лет лишения свободы, за второе — 20 лет. Бишимбаев проведет в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности 24 года, такой срок получился при частичном сложении двух наказаний.

Суд вынес приговор и в отношении родственника Бахытжана Байжанова. Его признали виновным в укрывательстве и приговорили к четырем годам лишения свободы. Срок он будет отбывать в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Убийство Нукеновой произошло 9 ноября 2023 года возле ресторана «Бау» в Астане. Предполагалось, что женщину можно было спасти, но для этого ничего не предприняли.

Бишимбаев возглавлял министерство национальной экономики Казахстана с мая по декабрь 2016 года. В марте 2018-го он был осужден на десять лет лишения свободы с запретом занимать руководящие посты на госслужбе по обвинению в получении взятки и хищении имущества. Однако в октябре 2019 года Бишимбаев был условно-досрочно освобожден решением суда Шымкента.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, из-за чего на самом деле погибла Салтанат Нукенова.