«Не могла догнать»: Гай Германика призналась, что ей купили школьные аттестаты
Валерия Гай Германика призналась, что мать купила ей школьные аттестаты
Фото: www.globallookpress.com / АГН Москва
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Родственники знали, что точные науки — не для их ребенка.
Режиссер Валерия Гай Германика призналась в интервью журналисту Елене Ханге, что мама купила ей аттестаты за девятый и 11 классы, потому что она не смогла сдать экзамены.
Только так режиссер смогла бы поступить в институт. Знаменитость также призналась, что всегда не любила школу. При этом она ни о чем не жалеет.
До шестого класса Гай Германика училась в частном лицее с философским уклоном. Когда она перешла в общеобразовательную школу, то ей пришлось догонять сверстников, занимаясь с репетиторами, но сделать этого не удалось.
«Я не могла догнать учеников обычной школы даже с репетиторами. Начала пропускать уроки. Мама потом об этом узнала — в милиции сказали, что я не хожу в школу. Мама написала заявление о том, что я буду учиться дома и сдавать экзамены экстерном. А я ничего не смогла сдать», — рассказала Валерия.
По словам режиссера, родные изначально были убеждены, что точные науки — не для нее, поэтому она и выбрала творческую профессию. Несмотря на проблемы в детстве, Валерии получилось построить успешную карьеру и стать мамой троих детей.
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