«Не могла догнать»: Гай Германика призналась, что ей купили школьные аттестаты

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 60 0

Валерия Гай Германика призналась, что мать купила ей школьные аттестаты

«Не могла догнать»: Гай Германика призналась, что ей купили школьные аттестаты

Фото: www.globallookpress.com / АГН Москва

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Родственники знали, что точные науки — не для их ребенка.

Режиссер Валерия Гай Германика призналась в интервью журналисту Елене Ханге, что мама купила ей аттестаты за девятый и 11 классы, потому что она не смогла сдать экзамены.

Только так режиссер смогла бы поступить в институт. Знаменитость также призналась, что всегда не любила школу. При этом она ни о чем не жалеет.

До шестого класса Гай Германика училась в частном лицее с философским уклоном. Когда она перешла в общеобразовательную школу, то ей пришлось догонять сверстников, занимаясь с репетиторами, но сделать этого не удалось.

«Я не могла догнать учеников обычной школы даже с репетиторами. Начала пропускать уроки. Мама потом об этом узнала — в милиции сказали, что я не хожу в школу. Мама написала заявление о том, что я буду учиться дома и сдавать экзамены экстерном. А я ничего не смогла сдать», — рассказала Валерия.

По словам режиссера, родные изначально были убеждены, что точные науки — не для нее, поэтому она и выбрала творческую профессию. Несмотря на проблемы в детстве, Валерии получилось построить успешную карьеру и стать мамой троих детей.

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