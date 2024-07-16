Дочь Баталова или Миронова? Голубкина раскрыла имя своего биологического отца

Наследницей какого известного артиста она является?

Биологическим отцом актрисы Марии Голубкиной оказался народный артист РСФСР Андрей Миронов. По крайней мере, так утверждает она сама.

«Я всегда знала, что он — мой отец», — сказала Голубкина в интервью Елене Ханге.

Актриса подчеркнула, что у нее нет отчима, а Миронов ее настоящий отец по крови. Голубкина знала, что ей приписывали родство то с советским кинорежиссером Николаем Досталем, то с актером Алексеем Баталовым.

Звезда поделилась с фанатами и связанной с этим фактом историей — она произошла, когда Голубкиной было всего десять лет. Речь о том, как дежурившая в их подъезде поклонница Миронова заявила будущей актрисе, что он не ее отец. Голубкина сразу же сообщила об этом своему отцу, в итоге Миронов вышел и в ответ «спустил с лестницы» девушку.

Голубкина подтвердила, что она родилась не в официальном браке, именно поэтому у ее старшей сестры другая фамилия — Миронова. Актриса также призналась, что у нее с родственницей были сложные отношения, а знакомство с сестрой произошло уже во взрослом возрасте — им было уже 26 лет.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как актриса Мария Голубкина назвала истинную причину развода с Фоменко в 2008 году.