Дочь Баталова или Миронова? Голубкина раскрыла имя своего биологического отца

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 1 958 0

Актриса Мария Голубкина назвала Андрея Миронова своим биологическим отцом

Дочь Баталова или Миронова? Голубкина раскрыла имя своего биологического отца

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Наследницей какого известного артиста она является?

Биологическим отцом актрисы Марии Голубкиной оказался народный артист РСФСР Андрей Миронов. По крайней мере, так утверждает она сама.

«Я всегда знала, что он — мой отец», — сказала Голубкина в интервью Елене Ханге.

Актриса подчеркнула, что у нее нет отчима, а Миронов ее настоящий отец по крови. Голубкина знала, что ей приписывали родство то с советским кинорежиссером Николаем Досталем, то с актером Алексеем Баталовым.

Звезда поделилась с фанатами и связанной с этим фактом историей — она произошла, когда Голубкиной было всего десять лет. Речь о том, как дежурившая в их подъезде поклонница Миронова заявила будущей актрисе, что он не ее отец. Голубкина сразу же сообщила об этом своему отцу, в итоге Миронов вышел и в ответ «спустил с лестницы» девушку.

Голубкина подтвердила, что она родилась не в официальном браке, именно поэтому у ее старшей сестры другая фамилия — Миронова. Актриса также призналась, что у нее с родственницей были сложные отношения, а знакомство с сестрой произошло уже во взрослом возрасте — им было уже 26 лет.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как актриса Мария Голубкина назвала истинную причину развода с Фоменко в 2008 году.

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