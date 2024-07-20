Экс-замминистра обороны Иванов просит выпустить его из СИЗО

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина 130 0

Какие доводы приводит обвиняемый?

Экс-замминистра обороны Иванов просит выпустить его из СИЗО

Фото: Геодакян Артем / ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Бывший замглавы Министерства обороны РФ Тимур Иванов попросил у суда смягчить ему меру пресечения, освободив его из-под стражи на основании участия в боевых действиях. Об этом пишет агентство ТАСС со ссылкой на соответствующие документы.

Известно, что обвиняемый и его защитники на заседаниях возражали против продления ареста, отмечая, что Иванов «исключительно положительно характеризуется, имеет награды и благодарности, в том числе государственные, является участником боевых действий». Информация об этом появилась в постановлении Басманного суда.

В июне Басманный суд Москвы продлил Иванову арест до 23 сентября. Бывший замглавы Минобороны РФ обвиняется в получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статья 290 УК РФ). О задержании Иванова стало известно 23 апреля, на следующий день его арестовали.

Ранее 5-tv.ru писал, что отстраненного от должности в Генштабе Шамарина оставили в СИЗО еще на три месяца.

+18° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
88.02
0.14 96.04
-0.06
Магия Оленьей Луны: к чему готовиться знакам зодиака 21 июля 2024

Последние новости

11:26
В суде подтвердили причастность экс-замглавы Минобороны Иванова к взяткам
11:03
Расчеты «Искандера» нанесли ракетный удар по двум эшелонам ВСУ под Донецком
10:47
Следствие проведет экспертизы с пострадавшими при теракте в «Крокусе»
10:25
«Сигнал России»: в Штатах раскрыли суть намека Зеленского
10:00
Любовь, отчаяние и смерть: что стало с актерами сериала «Дикий ангел» 25 лет спустя
9:46
Необычный политик: чего ждать во второй раз от Трампа на посту президента США

Сейчас читают

Необычный политик: чего ждать во второй раз от Трампа на посту президента США
«Весь мир будет поднят на уши»: политолог предрек развитие кризиса на Ближнем Востоке
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 июля, для всех знаков зодиака
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака