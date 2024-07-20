Зеленский назвал Трампа президентом США

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 78 0

Между американским политиком и лидером киевского режима состоялся телефонный разговор.

Зеленский назвал Трампа президентом США

Фото: www.globallookpress.com / Shealah Craighead/White House

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Лидер* Украины Владимир Зеленский назвал кандидата на пост главы США Дональда Трампа президентом.

Накануне между ними состоялся телефонный разговор, в котором Зеленский поздравил Трампа с выдвижением его кандидатуры на предстоящие выборы, а также обсудил конфликт и поблагодарил за поставку Америкой оружия. Об этом он отчитался в своем Telegram-канале, где и назвал Трампа президентом. Опечатался ли глава киевского режима или намеренно преждевременно отдал Дональду Трампу должность — неизвестно.

«Договорились с президентом Трампом обсудить во время личной встречи, какие именно шаги могут сделать мир честным и действительно продолжительным», — сказано в публикации украинского лидера в его

Примечательно, что совсем недавно Зеленский говорил о том, что Трамп создаст проблемы для Украины в случае его переизбрания, и заявлял, что сотрудничество между странами будет очень тяжелым.

Ранее 5-tv.ru рассказывал другие подробности телефонного разговора Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти

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