«Вполне себе вид спорта»: как рэпер ST поддерживает себя в форме

Исполнитель является отцом двух девочек. Как дети помогают ему не забывать о физических нагрузках?

Рэпер ST заявил, что его занятия спортом заключаются в прогулках с детьми. Об этом он эксклюзивно рассказал корреспонденту 5-tv.ru на фестивале «Новое Радио СуперДВИЖ».

«Я гуляю с двумя детьми, ношу их на руках. Это вполне себе вид спорта. И путешествую с ними», — заявил исполнитель.

Он поделился, что также проходит большие расстояния, если учесть, сколько шагов в общей сложности выходит за сольные концерты. Помимо вышеупомянутого, ST назвал зарядку и отжимания отличном способом для похудения. Рэпер отметил, что залог хорошего состояния не кроется в чем-то сложном.

Исполнитель в этом году второй раз стал отцом. Он воспитывает четырехлетнюю Эстель и новорожденную Эльзу. Поскольку девочки совсем маленькие, они не могут долго ходить, ведь быстро устают. Тогда папе и приходится проявлять силу своих мышц и брать крох на руки.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на «Алых парусах» рэпер ST напомнил о трудовых подвигах.