«Это классика!» — на «Алых парусах» рэпер ST напомнил о трудовых подвигах

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова Эксклюзив 101 0

На «Алых парусах» рэпер ST напомнил о трудовых подвигах

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
Алые паруса 2024

Коллектив, в котором вчерашним школьникам придется работать, тоже является большой частью их жизни и фактически семьей.

На праздничном концерте «Алые паруса» на Дворцовой площади Петербурга рэпер ST вспомнил о своем творческом пути и трудовых подвигах.

«Салют, Санкт-Петербург!» — прокричал артист, выйдя на сцену.

ST исполнил песню «Классика», в которой рассказывает о том, как он начинал читать рэп в студийных подвалах и дошел до концертных залов, полных благодарных зрителей.

Главной темой выпускного в 2024 году стала семья. А коллектив, в котором будут трудиться вчерашние выпускники, тоже со временем становится близким. Также в ходе шоу ребята узнали, как важно ценить все, что вокруг них — спортивную команду, любовь, одноклассников, родителей и страну.

Российские выпускники и гости из других стран собрались на Дворцовой площади в Северной столице, чтобы стать участниками масштабного всемирно известного шоу «Алые паруса». В этом году зрителей ждет уникальная программа с выступлениями популярных артистов. Но главное остается неизменным — это выход брига «Россия», который станет кульминацией главного выпускного страны.

Шоу «Алые паруса», аналогов которому в мире нет, в 2005 году возродили по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала.

Тема:
Алые паруса 2024
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