Во Франции предрекли восторг украинцев из-за начала Трампом процесса мирных переговоров

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 87 0

Филиппо: украинцы будут в восторге из-за начала Трампом мирных переговоров

Во Франции предрекли восторг украинцев из-за начала Трампом процесса мирных переговоров

Фото: www.globallookpress.com / Ron Sachs - CNP for NY Post

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Накануне кандидат в президенты США созвонился с Зеленским и обсудил мирное соглашение Украины и России.

Граждане Украины придут в восторг от мирной инициативы кандидата в президенты США Дональда Трампа. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Украинский народ, уставший от (боевых действий — Прим. ред.), явно будет в восторге!» — написал он в X.

Французов, по мнению Филиппо, такой результат тоже удовлетворит, поскольку Париж перестанет сам себя разрушать.

«Жаль, что для этого нам нужен Трамп, когда мы сами должны выбирать мир… но нами руководят предатели, служащие НАТО», — отметил Филиппо.

Накануне Трамп сообщил, что созвонился с президентом* Украины Владимиром Зеленским. По словам американского политика, у них «состоялся очень хороший телефонный разговор».

«Обе стороны конфликта на Украине смогут собраться вместе и договориться о соглашении, которое положит конец насилию и проложит путь к процветанию», — прокомментировал Трамп итоги разговора с Зеленским.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Зеленский назвал кандидата на пост главы США Дональда Трампа президентом.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.

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