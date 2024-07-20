Полутораметровый крокодил терроризирует целый район в Краснодарском крае

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 130 0

Местные рыбаки утверждают, что в реке Кирпили поселился сбежавший от частного владельца кайман.

Полутораметровый крокодил терроризирует целый район в Краснодарском крае

Фото: www.globallookpress.com / Ingo Schulz

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Полутораметровый крокодил рода кайманов держит в страхе целый район в Краснодарском крае. Об этом сообщает ИА «Регнум».

По данным агентства, местные рыбаки, ведущие промысел на реке Кирпили, начали часто находить на ее берегах трупы черепах и других животных. По характерным внешним признакам они сделали вывод, что виновник гибели речной живности — сбежавший от частного владельца и поселившийся в реке кайман.

Местные власти уже обратились за помощью в поимке опасной рептилии в краевое Министерство природы.

Кайманы — род пресмыкающихся семейства аллигаторовых, обитающий в Центральной и Южной Америке. Известно, что это сравнительно небольшая разновидность крокодилов, однако длина взрослой особи все же может достигать около двух метров, а вес — 40 килограммов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в поселке Парголово Ленобласти медведь растерзал хозяйку — профессиональную дрессировщицу — и сбежал из своей клетки в частном доме.

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