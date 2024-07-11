Медведь убил свою хозяйку и сбежал в СНТ под Санкт-Петербургом

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова Эксклюзив 2 046 0

Трагедия произошла в поселке Парголово. Полиция проводит проверку по факту нападения животного на женщину.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Медведь сбежал от своей хозяйки и убил ее. Инцидент произошел в поселке Парголово в Ленобласти. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Собеседник уточнил, что трагедия произошла в садовом товариществе «Гипроникель». Женщина, содержавшая на своем участке двух медведей, погибла. Двое ее детей стали свидетелями происшествия, но успели скрыться.

Медведь уже был застрелен. Очевидцы сообщили о звуке стрельбы в СНТ. Второго медведя в целях безопасноти было решено усыпить.

Установлено, что дикие животные содержались в соответствии с законом. О жертве известно, что она и ее муж занимались цирковой деятельностью.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что собака бойцовой породы напала на школьницу в Ростове-на-Дону. Бездомный пес, полный агрессии, свободно бегал по двору, не привязанный к поводку, без намордника и без хозяина.

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