Под Белгородом после ударов ВСУ нашли более 100 взрывоопасных предметов

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 67 0

Подобные предметы ни в коем случае не стоит поднимать, предупредил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. В случае обнаружения нужно обратиться в экстренные службы.

Под Белгородом после ударов ВСУ нашли более 100 взрывоопасных предметов

Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

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После обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ) села Шебекино и Новая Таволжанка, что под Белгородом, саперы, спасатели и военные нашли более 100 суббоеприпасов. Об опасных предметах сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«За несколько дней военные, саперы и спасатели обнаружили более 100 таких взрывоопасных предметов, так называемых „колокольчиков“», — написал Гладков в своем Telegram-канале.

Такие взрывоопасные предметы называют «колокольчиками». Telegram / Настоящий Гладков / vvgladkov

Губернатор региона попросил не притрагиваться к таким находкам, а в случае обнаружения незамедлительно позвонить в экстренные службы. Он добавил, что суббоеприпасы могут находиться где угодно, и могут представлять опасность.

«Саперы Минобороны РФ работают круглосуточно, а значит, все взрывоопасные предметы оперативно вывезут и ликвидируют», — предупредил он.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры последствий обстрела Шебекино после ударов боевиков. Семь мирных жителей пострадало в результате обстрела.

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