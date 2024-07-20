Под Белгородом после ударов ВСУ нашли более 100 взрывоопасных предметов
Подобные предметы ни в коем случае не стоит поднимать, предупредил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. В случае обнаружения нужно обратиться в экстренные службы.
Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов
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После обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ) села Шебекино и Новая Таволжанка, что под Белгородом, саперы, спасатели и военные нашли более 100 суббоеприпасов. Об опасных предметах сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«За несколько дней военные, саперы и спасатели обнаружили более 100 таких взрывоопасных предметов, так называемых „колокольчиков“», — написал Гладков в своем Telegram-канале.
Такие взрывоопасные предметы называют «колокольчиками».
Губернатор региона попросил не притрагиваться к таким находкам, а в случае обнаружения незамедлительно позвонить в экстренные службы. Он добавил, что суббоеприпасы могут находиться где угодно, и могут представлять опасность.
«Саперы Минобороны РФ работают круглосуточно, а значит, все взрывоопасные предметы оперативно вывезут и ликвидируют», — предупредил он.
Ранее 5-tv.ru публиковал кадры последствий обстрела Шебекино после ударов боевиков. Семь мирных жителей пострадало в результате обстрела.
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