Телеведущая задумалась о переменах и обратилась к поклонникам за советом.

Телеведущая Ксения Бородина задумалась о радикальных переменах в своей внешности. В социальной сети знаменитость решила поинтересоваться у поклонников, пойдут ли ей изменения. Однако вместе с советами спровоцировала жаркие споры.

Бородина — не любительница кардинально менять внешность. Особенно в вопросе цвета волос. Она неоднократно отмечала, что не красит волосы. Хотя в этом ее часто обвиняли, мол, обманывает, а на самом деле красит. Но телеведущая всегда держала оборону. Однако на днях задумалась о переменах. А именно — о смене цвета волос. И ей стало интересно, подойдет ли ей быть блондинкой.

«Девочки, а что если вернуться к блонду? Или лучше с темными, что думаете?» — спросила бывшая ведущая «Дома-2» у поклонников.

А для сравнения опубликовала несколько фото в разных образах. Мнения фанатов разделились. Одни отметили, что лучше всего ей остаться с темными волосами. Другие же — светлый цвет волос заметно омолодит Бородину.

«Темные лучше, вы такая сочная итальянка»;

«Темный — ваша изюминка»;

«Ох, Ксения, ваш случай — это темные. Прям огонь!»;

«Блонд однозначно молодит»;

«Блонд сексуальнее», — ответили поклонники Бородиной.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ксения Бородина меняла в своей внешности.