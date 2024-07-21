Более восьми миллионов устройств затронул глобальный сбой Windows

Из-за сбоя была парализована работа аэропортов, железнодорожных операторов и даже ресторанов быстрого питания в США, странах Евросоюза и других государств.

Глобальный сбой в системах Windows, произошедший 19 июля, затронул 8,5 миллиона компьютеров по всему миру. Об этом сообщили в пресс-службе компании Microsoft.

«В настоящее время обновление CrowdStrike затронуло 8,5 миллиона устройств с Windows, или менее 1% всех компьютеров с Windows», — отметили в заявлении.

Кроме того, в компании подтвердили, что сбой случился из-за обновления антивирусной программы CrowdStrike. Для возвращения к привычной работе систем были направлены сотни инженеров и экспертов Microsoft, которые работали с клиентами лично.

«Этот инцидент продемонстрировал взаимосвязанную природу нашей обширной экосистемы — поставщиков глобальных облачных услуг, программных платформ, поставщиков средств безопасности и другого программного обеспечения, а также клиентов», — сказали в корпорации.

Сбой в системах Windows случился 19 июля и носил глобальный характер. Из-за неполадок в работе систем Windows была парализована работа ряда мировых аэропортов. О трудностях при регистрации пассажиров на рейсы, в том числе сообщили авиакомпании American Airlines, United Airlines, Ryanair, Air India, Eurowings, Air Asia, VietJet Air. Неполадки возникли и у железнодорожного оператора Великобритании Govia Thameslink Railway.

В Японии прекратили работу рестораны быстрого питания McDonald's, посетители не могли оформить заказ через приложение. Жители штата Аляска в США столкнулись с проблемой при попытке связаться со службой спасения по номеру 911.

При этом на Россию сбои у Windows никак не повлияли. Аэропорты страны продолжали работу в штатном режиме, используя для регистрации пассажиров систему «Астра». В Минцифры отметили, что ситуация с Windows в очередной раз доказала значимость импортозамещения иностранного программного обеспечения (ПО).

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что из Windows удалили текстовый редактор WordPad.