Из Windows удалили текстовый редактор WordPad

Текстовый редактор WordPad был удален из сборки Windows 11 Canary, сообщает TechRadar.

WordPad — это программа для создания и модификации текстовых документов. Спустя почти тридцать лет время этого текстового редактора истекло. Программу больше нельзя будет скачать из магазина Microsoft.

«Можно с уверенностью сказать, что многие пользователи оплакивают уход WordPad и надеются, что его можно будет загрузить дополнительно», — отметили авторы портала.

Для многих пользователей это был предпочтительный выбор редактора для качественного, базового и простого форматирования текста. Вместо него Microsoft предлагает пользоваться все теми же Microsoft Word и Блокнотом.

Впервые текстовый редактор появился в 1995 году в версии в Windows 95.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Microsoft добавит новую клавишу для своих ПК.