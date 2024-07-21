В суде подтвердили причастность экс-замглавы Минобороны Иванова к взяткам

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Евгения Романова
Евгения Романова 12 0

О его задержании стало известно 23 апреля, а недавно он просил выпустить его из СИЗО.

В суде подтвердили причастность экс-замглавы Минобороны Иванова к взяткам

Фото: Геодакян Артем / ТАСС

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Следствие подтвердило причастность бывшего замглавы Минобороны России Тимура Иванова к получению взятки предоставлением документом из налоговой и госконтрактами. Об этом сообщается в постановлении суда об аресте обвиняемого.

«Причастность к инкриминируемому ему (Иванову. — Прим. ред.) преступлению подтверждается совокупностью имеющихся в деле доказательств, в том числе <… > государственными контрактами и договорами на выполнение подрядных и субподрядных работ, сведениями из налогового органа, протоколами осмотров предметов и документов», — передает РИА Новости текст, содержащийся в нем.

Тимур Иванов был задержан 23 апреля. Уже на следующий день суд в Москве принял решение о его аресте сроком на два месяца, до 23 июня. От должности Иванов был отстранен 24 апреля по решению главы Минобороны России Сергея Шойгу. В июне Басманный суд Москвы продлил Иванову арест до 23 сентября.

Бывший замглавы Минобороны РФ обвиняется в получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статья 290 УК РФ). По версии следствия, экс-замминистра вступил в преступный сговор с третьими лицами и оказывал услуги имущественного характера при проведении подрядных работ для нужд военного ведомства.

Ранее 5-tv.ru писал, что экс-замминистра обороны Иванов просит выпустить его из СИЗО на основании участия в боевых действиях.

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