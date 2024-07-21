Начало эпидемии? В Индии 16 человек погибли от нового вируса

Инфицированы уже 50.

В Индии 16 человек погибли от нового вируса Чандипура. Об этом сообщил министр здравоохранения штата Рашикеш Патель.

Распространение инфекции локализируется в западном штате Гуджарат, но вспышки начали появляться и в других. До этого момента, речь шла об одном умершем и 29 заболевших. Цифра стремительно возросла — заразившихся уже 50 человек.

«Сообщения о трех случаях вируса Чандипура поступили из других штатов, 50 случаев вируса Чандипура были зарегистрированы во всем штате (Гуджарат), и в 16 случаях люди погибли», — процитировали слова министра на телеканале NDTV.

Вирус получил свое название из-за того, что впервые возник в индийской деревне Чандипура штата Махараштра в Индии. Это случилось еще в 1965 году. Несмотря на давность появления, его до сих пор почти не изучили.

Известно, что Чандипура распространяется через укусы комаров и клещей. Первые симптомы очень похожи на грипп: высокая температура, диарея, отек.

Смертность от данного вируса высокая — более 50%. Вакцины или действующих препаратов пока не изобрели. Особую угрозу Чандипура несет детям. Юный организм почти всегда обречен на смерть после заражения.

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