Против природы: почему женский иммунитет может не позволить зачать ребенка

Врач Андреевская: иногда женский иммунитет может убивать сперматозоиды
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Анна Селина
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Какие факторы способствуют бесплодию?
Бесплодие у женщин может быть связано с ответом иммунной системы. Об этом в беседе с изданием Газета.ру рассказала врач-репродуктолог и акушер-гинеколог Татьяна Андреевская.
Антиспермальные антитела (АСА) чаще всего защищают организм от различных вирусов, бактерий и онкологических клеток. Подобные антитела вырабатываются как раз иммунной системой человека. В то же время АСА оказывают негативное влияние на функциональную активность сперматозоидов. Причем Андреевская утверждает, что причины стремительного увеличения подобных антител в ответ на сперматозоиды ученым неизвестны.
Репродуктолог подчеркнула, что наличие АСА не всегда однозначно приводит к иммунологическому бесплодию у женщины. Если же это происходит, то этому обычно способствуют, например, воспаления органов репродуктивной системы у женского пола. Среди других факторов Андреевская выделила различные аллергические реакции, а также острые инфекционные заболевания.
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