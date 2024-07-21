Армия России за сутки сбила 40 беспилотников и вертолет Ми-8

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 90 0

Бойцы ВС РФ нанесли удары по 133 военным объектам Украины.

Армия России за сутки сбила 40 беспилотников и вертолет Ми-8

Фото: © РИА Новости / РИА Новости

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Тема:
Спецоперация

В ходе проведения специальной военной операции Вооруженные силы РФ уничтожили за сутки вертолет Ми-8 и 40 беспилотных летательных аппаратов, принадлежащих Вооруженным силам Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Кроме того, российские военнослужащие уничтожили пусковую установку HIMARS, а также склад с вражескими боеприпасами.

Вооруженные силы РФ нанесли удары по 133 объектам на территории Украины, уничтожив цеха предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК), личный состав и военную технику украинских боевиков.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ВС РФ освободили населенные пункты Розовка и Песчаное Нижнее.

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