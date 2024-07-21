«На плечах носили»: в Красногоровке штурмовики ВС РФ спасли слепую женщину

Российским бойцам пришлось снять бронежилеты, чтобы нести ее на себе.

Штурмовики пятой отдельной мотострелковой бригады ВС РФ вынесли на себе слепую пожилую женщину во время эвакуации в Красногоровке. Военнослужащим пришлось снять бронежилеты, чтобы нести ее на себе, тем самым подвергая свою жизнь опасности. Об этом в видео, опубликованном Минобороны России, рассказал Владимир — муж спасенной женщины.

Дом семьи был разрушен из-за обстрелов ВСУ почти три месяца назад. С тех пор Владимир с супругой переходили из одного подвала в другой, пока их не эвакуировали. Кроме того, пожилая женщина с трудом передвигается из-за перенесенного микроинсульта и ничего не видит.

«Жена плохо ходит после микроинсульта. Потом нас подобрали, укрыли и потом переправляли, спасибо ребятам. Жену на себе, на плечах носили, рисковали — снимали бронежилеты и на себе носили — сил нет пересказывать, не дай бог никому пережить», — рассказал Владимир.

На данный момент семья находится в полной безопасности, и им предоставили всю необходимую помощь.

В ходе боевых действий за населенный пункт Красногоровка в Донецкой народной республике военные бригады организовывают эвакуацию мирных граждан под непрекращающимся массированным артиллерийским огнем со стороны украинских боевиков.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам ВСУ после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что армия России за сутки сбила 40 беспилотников и вертолет Ми-8.