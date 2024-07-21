«На плечах носили»: в Красногоровке штурмовики ВС РФ спасли слепую женщину

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 87 0

В Красногоровке штурмовики вынесли слепую женщину из-под обстрелов

«На плечах носили»: в Красногоровке штурмовики ВС РФ спасли слепую женщину

Фото: Река Александр / ТАСС

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Российским бойцам пришлось снять бронежилеты, чтобы нести ее на себе.

Штурмовики пятой отдельной мотострелковой бригады ВС РФ вынесли на себе слепую пожилую женщину во время эвакуации в Красногоровке. Военнослужащим пришлось снять бронежилеты, чтобы нести ее на себе, тем самым подвергая свою жизнь опасности. Об этом в видео, опубликованном Минобороны России, рассказал Владимир — муж спасенной женщины.

Дом семьи был разрушен из-за обстрелов ВСУ почти три месяца назад. С тех пор Владимир с супругой переходили из одного подвала в другой, пока их не эвакуировали. Кроме того, пожилая женщина с трудом передвигается из-за перенесенного микроинсульта и ничего не видит.

«Жена плохо ходит после микроинсульта. Потом нас подобрали, укрыли и потом переправляли, спасибо ребятам. Жену на себе, на плечах носили, рисковали — снимали бронежилеты и на себе носили — сил нет пересказывать, не дай бог никому пережить», — рассказал Владимир.

На данный момент семья находится в полной безопасности, и им предоставили всю необходимую помощь.

В ходе боевых действий за населенный пункт Красногоровка в Донецкой народной республике военные бригады организовывают эвакуацию мирных граждан под непрекращающимся массированным артиллерийским огнем со стороны украинских боевиков.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам ВСУ после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что армия России за сутки сбила 40 беспилотников и вертолет Ми-8.

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