5-tv.ru публикует прогноз на неделю с 22 по 28 июля 2024 года от китайского астролога Маргариты Богатовой. Прогноз основан на древней китайской системе «Бацзы», что в переводе значит «Восемь иероглифов судьбы». Узнать про то, что такое «Бацзы», можно тут.

Месяц козы дарит нам еще одну весьма продуктивную неделю, на которую можно планировать большинство дел. Практически каждый день этой недели подойдет для важных мероприятий, и даже негативные звезды сглаживают свое действие и ограничены в своем угнетающем действии.

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Понедельник, 22 июля 2024 года

5-tv.ru

День Огненной свиньи

Весьма позитивный день, в который слетаются самые позитивные звезды.

В такой день хорошо играть свадьбу, переезжать в новый дом, начинать ремонтные работы, встречаться с важными людьми. Чем выше активность, тем больше будет и долгосрочная отдача от энергий этого замечательного дня.

Структура «Звезда вращается вокруг Луны» также дает надежду на весьма успешный день. Следует быть внимательнее со сплетнями и импульсивными действиями — от них могут быть проблемы.

Совет: имейте ясную цель и учитесь приспосабливаться, чтобы сохранять гибкость. Мгновенно реагируйте, находя выход из любой ситуации, а внутренняя добродетельность защитит от вреда.

Вторник, 23 июля 2024 года

5-tv.ru

День Каменной крысы

Хороший день для земляных работ, вскрытия хранилищ, поиска кладов. В такой день хорошо путешествовать, приступать к обучению, начинать ремонтные работы, подписывать контракты, заниматься планированием.

Однако структура не может похвастаться красотой и энергетической силой — в переговорах могут возникать заминки, разногласия, которые тем не менее, вполне можно будет преодолеть.

Совет: подождите лучшего времени. Избавьтесь от устаревшего, делегируйте. Оцените возможности перед началом работы.

Среда, 24 июля 2024 года

5-tv.ru

День Земляного быка

День идет против энергий месяца и не годится ни для чего серьезного. Следует заниматься только самыми незначительными делами.

Для активных выступлений дел не подойдет абсолютно, во всех делах лучше занимать позицию наблюдателя. Если говорить словами стратегов — позицию хозяина. То есть предоставить инициативу другим людям.

Совет: не давайте событиям увлечь и запутать себя. Если вы освободитесь от пустых страстей, суетности и тщеславия, то сможете действовать непринужденно и уверенно.

Четверг, 25 июля 2024 года

5-tv.ru

День Стального тигра

Несмотря на то, что этот день известен как день пустоты и смерти духа и призрака, он все еще может дать поддержку энергий благодаря двум счастливым звездам Небесной Добродетели и Добродетели месяца.

Из-за оговорок по звездам, он не может поддержать ремонт, свадьбу, путешествия и земляные работы. Но бурная деловая активность вполне может выйти неплохо. А благодаря наличию вспомогательного духа в структуре, все дела начатые в этот день все же завершатся благополучно.

Совет: ваши усилия приведут к успеху, если вы накопите достаточно сил, чтобы не останавливаться на полпути. Сделайте осознанное усилие.

Пятница, 26 июля 2024 года

5-tv.ru

День Золотого кролика

День обладает целой плеядой прекрасных звезд, среди которых звезда Небесного императора и звезда Лошади богатства.

Все дела этого дня будут успешны — хорошо обращаться за медицинской помощью, переезжать в новый дом, отправляться в путешествие, начинать обучение, искать работу, проводить крупные финансовые операции, назначать встречи.

Структура дня при этом обещает некоторые нестыковки в делах, но разумеется всегда нужно держать ухо востро.

Совет: будьте искренни, правдивы и достойны доверия. Очистите сердце от алчности, страха и низменных желаний, чтобы стал слышен его истинный голос.

Суббота, 27 июля 2024 года

5-tv.ru

День Водного дракона

День обладает весьма позитивными характеристиками и сулит неплохие энергии, которые помогут во встречах романтического характера, сборе долгов, подписании документов, начале обучения и многих делах — если только в вашей натальной карте нет собаки (в годе рождения или месяце — если вы родились в октябре).

Структура дня больше располагает к пассивным занятиям, однако содержит благоприятные предзнаменования и даст поддержку вашим начинаниям.

Совет: сконцентрируйтесь на главном. Используйте свой жизненный опыт. Будьте твердыми и настойчивыми. Это великое время, которое принесет щедрые плоды.

Воскресенье, 28 июля 2024 года

5-tv.ru

День Водной змеи

Две звезды Небесная удача и Небесный вор указывают на процветание Ци, поэтому на этот день вполне можно планировать что-то второго уровня важности.

Несмотря на возможные препятствия и спутанность, которые могут возникнуть в делах, все завершится хорошо.

Совет: пусть скрытое станет явным. Смело преодолевайте препятствия. Помогайте тем, кто стоит ниже вас.

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