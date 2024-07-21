«Мы хотим»: Зеленский заявил о готовности к переговорам с Путиным

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 2 572 0

Зеленский заявил о готовности к переговорам с Путиным

«Мы хотим»: Зеленский заявил о готовности к переговорам с Путиным

Фото: © РИА Новости / Максим Гучек

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По словам украинского политика и шоумена, он будет говорить с теми, «кто все решает в России».

Глава киевского режима Владимир Зеленский в интервью ВВС допустил возможность переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

«Если на втором саммите мира будет готов план, если Россия будет готова обговаривать этот план и договариваться об окончании войны, то мы будем готовы говорить с представителями РФ. И без разницы, будет это Путин или не Путин. Какая разница? Если мир будет объединен вокруг Украины, мы будем говорить с теми, кто все решает в России», — заявил президент* Украины.

Также Зеленский допустил, что «горячая стадия» военного конфликта закончится до конца 2024 года и по ее итогам Украина не вернет часть территорий, входивших в ее состав до 2014 года. Однако глава киевского режима выразил надежду, что «сила дипломатии» поможет Киеву вернуть эти земли.

На днях Зеленский неожиданно заявил, что во втором мирном саммите по украинскому конфликту должны быть представители России. Для этого, по его словам, потребуется разработать некий план на встречах с представителями различных стран. Планируется это сделать к ноябрю текущего года.

Ранее 5-tv.ru рассказал о планах Зеленского добиться от властей России отказа от участия в мирных переговорах, чтобы в дальнейшем обвинить их в срыве диалога.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.

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