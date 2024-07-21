«Не могу молчать»: Фадеев обрушился с гневной речью на Глюк’оZу после скандала

Артистка вышла на сцену в пьяном состоянии и вела себя непристойно.

Продюсер Максим Фадеев готовит с юристами иск в суд на певицу Глюк’оZу. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Композитор долгое время сотрудничал с Натальей Чистяковой-Ионовой. Именно под его руководством она стала всем известна как Глюк’оZа. Фадеев разработал это имя, как визитную карточку, она быстро стала узнаваемой. После их сотрудничество прекратилось, но Наталья продолжила себя так называть.

В свете последнего скандального концерта артистки в Красноярске, звездный продюсер решительно настроен забрать всю свою интеллектуальную собственность обратно.

Чистякова-Ионова вышла на сцену пьяная, материлась и засовывала руку между ног. Это вызвало шквал негодования у поклонников. Досталось и Фадееву. Ему стали поступать вопросы о том, почему он позволяет такой личности использовать свои песни.

«То, что произошло в Красноярске, переходит все границы. Это затрагивает и мою репутацию… Больше терпеть нет сил и не хочется. Поэтому мы сейчас решили с нашими юристами разработать иск, который лишит ее возможности и пользоваться этим псевдонимом и петь мою музыку… Этот беспредел нужно прекращать», — выразил он решительную позицию он в своем Telegram-канале.

Сама артистка не выходила на связь после провала и даже не попыталась извиниться перед шокированной публикой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что поклонники накинулись на Глюк’оZу после ее позора в Красноярске.