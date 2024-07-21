«Не могу молчать»: Фадеев обрушился с гневной речью на Глюк’оZу после скандала

|
Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 295 0

Продюсер Фадеев заявил о желании запретить Глюк’оZе использовать его песни

Фото, видео: www.globallookpress.com / Dmitry Golubovich; Тараканов Вадим / ТАСС; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Артистка вышла на сцену в пьяном состоянии и вела себя непристойно.

Продюсер Максим Фадеев готовит с юристами иск в суд на певицу Глюк’оZу. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Композитор долгое время сотрудничал с Натальей Чистяковой-Ионовой. Именно под его руководством она стала всем известна как Глюк’оZа. Фадеев разработал это имя, как визитную карточку, она быстро стала узнаваемой. После их сотрудничество прекратилось, но Наталья продолжила себя так называть.

В свете последнего скандального концерта артистки в Красноярске, звездный продюсер решительно настроен забрать всю свою интеллектуальную собственность обратно.

Чистякова-Ионова вышла на сцену пьяная, материлась и засовывала руку между ног. Это вызвало шквал негодования у поклонников. Досталось и Фадееву. Ему стали поступать вопросы о том, почему он позволяет такой личности использовать свои песни.

«То, что произошло в Красноярске, переходит все границы. Это затрагивает и мою репутацию… Больше терпеть нет сил и не хочется. Поэтому мы сейчас решили с нашими юристами разработать иск, который лишит ее возможности и пользоваться этим псевдонимом и петь мою музыку… Этот беспредел нужно прекращать», — выразил он решительную позицию он в своем Telegram-канале.

Сама артистка не выходила на связь после провала и даже не попыталась извиниться перед шокированной публикой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что поклонники накинулись на Глюк’оZу после ее позора в Красноярске.

+17° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 89%
88.02
0.14 96.04
-0.06
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:25
«Источник разнообразен»: из-за каких тяжелых недугов может болеть голова
11:09
Два человека погибли в квест-комнате в Махачкале во время пожара
11:03
Самый холодный день июля: погода в Москве резко изменилась после жары
10:52
В столице Приморья стартовал театральный фестиваль «Место силы — Владивосток»
10:34
Двойной удар: кто уговорил Байдена выйти из президентской гонки
10:17
Благоприятная обстановка: как продвигаются российские войска у Стельмаховки

Сейчас читают

Тотальное наблюдение: США приступили к применению майданных технологий в Грузии
«Грады» уничтожили вражескую БМП Маrdеr с десантом. Лучшее видео из зоны СВО
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 июля, для всех знаков зодиака
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака