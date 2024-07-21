Очередная отмена? Поклонники накинулись на Глюк’оZу после ее позора в Красноярске

Артистка поразила зрителей на концерте. Только вот впечатления получились не самыми лучшими.

Аудитория не оценила скандальное выступление знаменитой певицы Глюк’оZы на праздничном концерте в Красноярске — на артистку вполне заслуженно полилась тонна критики после вызывающего шоу.

Негодующие поклонники до сих пор обсуждают в Сети странное поведение исполнительницы, гадая, когда стоит ждать извинений.

Прямо на сцене Чистякова-Ионова почему-то начала трогать себя за интимные места и ругаться матом. Она очень плохо пела, по словам зрителей, «еле открывала рот» и безостановочно произносила странные реплики: «Вы хотите тусить?», «Красноярск, вы секс», «Мои сладкие».

Причем не спасала даже фонограмма — многие не смогли дослушать концерт до конца из-за ужасного звука.

«Развозить (певицу — Прим. ред.) стало в течение концерта. В какой-то момент уже не могла петь куплеты, фанера играла. Не дожидаясь конца, ушли. Были в полном шоке», — рассказал NGS24.RU слушатель.

Многочисленные фанаты Глюк’оZы оказались искренне разочарованы. Посмотреть на выступление любимой артистки на остров Татышев приехало огромное количество человек со всего города, но певица не смогла удовлетворить преданную публику, отнесшись к ней очень неуважительно.

«Человек явно не в трезвом состоянии, причем, как я считаю, точно не алкогольное. Я не эксперт, могу ошибаться. Фонограмма и она существовали отдельно, мата я не слышала, зато видела, как она трогает себя за интимные места и не раз, очень странно, как минимум, потому что были ведь и дети в зрителях. Поведение просто неадекватного человека», — поделилась зрительница в беседе с изданием.

Чистякова-Ионова была странно не похожа на себя — ломаные и обрывистые движения и пугающая мимика отталкивали каждого фаната. Некоторые даже предположили, что «настоящая» Глюк’оZа не приезжала в Красноярск, а выступать в город отправили ее «копию».

Примечательно, что сама артистка никакой проблемы не видит и извиняться перед кем-либо не спешит. В своем личном блоге она не побоялась опубликовать пост, посвященный ее новой книге. Особенно смешно, что произведение рассказывает «идеальную формулу красоты» исполнительницы.

«Прогулки и свежий воздух. Это первый секрет. Все остальное я рассказала в своей книге, которой уже успела поделиться с вами. Знаю, что вы — красивы и без всяких формул, ваше хорошее настроение — ваша главная красота. Но советую вам почитать мои заметки», — уверенно написала артистка.

Только вот подписчики не оценили положительного настроя певицы и лишь посмеялись над ней. Мол, о какой «формуле красоты» может идти речь, если знаменитость позволяет себе такое поведение на сцене перед поклонниками и детьми.

«Вы мама троих детей, как они на вас после этого смотрят? Вы взрослая женщина! О каких поклонниках может быть после этого речь?»;

«Не смейте больше приезжать в Красноярск»;

«Что с вами на концерте было вчера?»;

«На Дне металлурга так себя вести — это дно!»;

«Наталья, как вы прокомментируете свое позорное выступление в Красноярске? Вам не стыдно было в таком виде выходить к зрителям?»

Сейчас разгневанные слушатели Глюк’оZы стараются привлечь внимание к вопиющему инциденту и ждут от артистки «извинений в водолазке».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Глюк'oZa выступила со скандальным концертом.