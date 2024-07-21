«Вцепится в глотку Трампу»: кого демократы выдвинут на выборы вместо Байдена

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 155 0

Пушков: демократы в США могут выдвинуть Хилари Клинтон в качестве кандидата

«Вцепится в глотку Трампу»: кого демократы выдвинут на выборы вместо Байдена

Фото: www.globallookpress.com / Kyle Mazza

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На съезде Демпартии в августе, скорее всего, будет определена новая кандидатура на грядущих президентских выборах.

Кандидатом от Демократической партии на выборах президента США может стать Хиллари Клинтон вместо действующего лидера Джо Байдена. Об этом заявил российский сенатор Алексей Пушков.

«Пошли настойчивые слухи, что на демократическом съезде в начале августа кандидатом в президенты от демократов будет выдвинут не Байден, а Хиллари Клинтон», — написал он в своем Telegram-канале.

По мнению Пушкова, выдвижение Клинтон, которая «готова вцепиться в глотку Трампу в схватке за власть» и которую ненавидит «больше половины Америки», поставит США на грань гражданской войны.

Сам Джо Байден официально сообщил о выходе из предвыборной гонки.

По информации американских СМИ, советники экс-президентов США Барака Обамы и Билла Клинтона пытались добиться отказа Байдена от идеи избираться на второй срок.

Сообщалось о формировании в США «комитета по отстранению президента» — неформальной группы влиятельных демократов, цель которых заставить Байдена сняться с ноябрьских выборов. В их число входят помощники и советники бывших президентов-демократов Клинтона и Обамы, а также самого Байдена, крупные партийные доноры, видные члены Демпартии, известные телеведущие и колумнисты.

Они оплачивали организацию соцопросов с целью дискредитации Байдена, привлекали на свою сторону бывших американских президентов-демократов, координировали действия спонсоров Демпартии, критиковали действующего главу государства в СМИ и соцсетях. 

Ранее 5-tv.ru сообщал, что семья Байдена, по данным американских СМИ, думает о его выходе из президентской гонки.

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