Нечасто бывают такие суммы: каким был гонорар Глюк’oZы за концерт в Красноярске
Сумма гонорара Глюк’оZы за концерт в Красноярске могла составлять пять миллионов
Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda
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Почему на «измененное сознание» певицы предпочли не обращать внимания?
Гонорар за выступление певицы Глюк’оZы (настоящее имя — Наталья Чистякова-Ионова) в Красноярске мог составлять около пяти миллионов рублей. Об этом сообщил организатор крупных мероприятий со звездами в беседе с изданием StarHit.ru.
По словам эксперта, концертному директору артиста проще отправить на сцену выступающего в любом состоянии, чем платить неустойку, а в случае с Глюк’оZой она бы была существенной.
«Стандартный гонорар Глюк’oZы — миллион рублей за 40-50 минутное выступление, тут ей, думаю, заплатили около пяти миллионов <…> Уверена, у Натальи нечасто бывают такие большие гонорары», — сказал эксперт.
Глюк'oZa шокировала общественность своим поведением на праздничном концерте в Красноярске 20 июля. Во время выступления знаменитость вела себя неадекватно и трогала себя за интимные места. Ее выходки спровоцировали настоящий скандал в Сети.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что на певицу Глюк’оZу подадут в суд за выход на сцену перед зрителями в Красноярске в «измененном сознании».
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