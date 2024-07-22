Нечасто бывают такие суммы: каким был гонорар Глюк’oZы за концерт в Красноярске

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 160 0

Сумма гонорара Глюк’оZы за концерт в Красноярске могла составлять пять миллионов

Нечасто бывают такие суммы: каким был гонорар Глюк’oZы за концерт в Красноярске

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Почему на «измененное сознание» певицы предпочли не обращать внимания?

Гонорар за выступление певицы Глюк’оZы (настоящее имя — Наталья Чистякова-Ионова) в Красноярске мог составлять около пяти миллионов рублей. Об этом сообщил организатор крупных мероприятий со звездами в беседе с изданием StarHit.ru.

По словам эксперта, концертному директору артиста проще отправить на сцену выступающего в любом состоянии, чем платить неустойку, а в случае с Глюк’оZой она бы была существенной.

«Стандартный гонорар Глюк’oZы — миллион рублей за 40-50 минутное выступление, тут ей, думаю, заплатили около пяти миллионов <…> Уверена, у Натальи нечасто бывают такие большие гонорары», — сказал эксперт.

Глюк'oZa шокировала общественность своим поведением на праздничном концерте в Красноярске 20 июля. Во время выступления знаменитость вела себя неадекватно и трогала себя за интимные места. Ее выходки спровоцировали настоящий скандал в Сети.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что на певицу Глюк’оZу подадут в суд за выход на сцену перед зрителями в Красноярске в «измененном сознании».

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