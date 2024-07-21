Организаторы выступления Глюк’оZы в Красноярске подадут на нее в суд

На певицу Глюк’оZу (Наталью Чистякову-Ионову) подадут в суд за выход на сцену перед зрителями в Красноярске в «измененном сознании». Об этом 5-tv.ru заявили организаторы мероприятия.

«Артистка ненадлежащим образом выполнила свои обязательства по контракту», — пояснили они.

Глюк'oZa шокировала общественность появлением в нетрезвом состоянии на праздничном концерте в Красноярске 20 июля. Во время выступления знаменитость вела себя неадекватно и трогала себя за интимные места. Видео с концерта опубликовали местные жители в социальных сетях.

Многочисленные фанаты Глюк’оZы оказались искренне разочарованы. Посмотреть на выступление любимой артистки на остров Татышев приехало огромное количество человек со всего города, но певица не смогла удовлетворить преданную публику, отнесшись к ней очень неуважительно.

Сама артистка, похоже, никакой проблемы не видит и извиняться не спешит. В личном блоге она опубликовала пост, посвященный ее новой книге, в которой она раскрывает свою «идеальную формулу красоты».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что продюсер Максим Фадеев намерен через суд лишить Чистякову-Ионову сценического псевдонима и прав исполнять его песни после скандального концерта певицы в Красноярске. По мнению композитора, своим поведением артистка бросает тень и на его репутацию.