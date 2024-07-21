Организаторы выступления Глюк’оZы в Красноярске подадут на нее в суд

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 1 138 0

Певица шокировала публику появлением в «измененном» состоянии на общегородском праздничном концерте.

Организаторы выступления Глюк’оZы в Красноярске подадут на нее в суд

Фото: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

На певицу Глюк’оZу (Наталью Чистякову-Ионову) подадут в суд за выход на сцену перед зрителями в Красноярске в «измененном сознании». Об этом 5-tv.ru заявили организаторы мероприятия.

«Артистка ненадлежащим образом выполнила свои обязательства по контракту», — пояснили они.

Глюк'oZa шокировала общественность появлением в нетрезвом состоянии на праздничном концерте в Красноярске 20 июля. Во время выступления знаменитость вела себя неадекватно и трогала себя за интимные места. Видео с концерта опубликовали местные жители в социальных сетях.

Многочисленные фанаты Глюк’оZы оказались искренне разочарованы. Посмотреть на выступление любимой артистки на остров Татышев приехало огромное количество человек со всего города, но певица не смогла удовлетворить преданную публику, отнесшись к ней очень неуважительно.

Сама артистка, похоже, никакой проблемы не видит и извиняться не спешит. В личном блоге она опубликовала пост, посвященный ее новой книге, в которой она раскрывает свою «идеальную формулу красоты».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что продюсер Максим Фадеев намерен через суд лишить Чистякову-Ионову сценического псевдонима и прав исполнять его песни после скандального концерта певицы в Красноярске. По мнению композитора, своим поведением артистка бросает тень и на его репутацию.

+17° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 89%
88.02
0.14 96.04
-0.06
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:25
«Источник разнообразен»: из-за каких тяжелых недугов может болеть голова
11:09
Два человека погибли в квест-комнате в Махачкале во время пожара
11:03
Самый холодный день июля: погода в Москве резко изменилась после жары
10:52
В столице Приморья стартовал театральный фестиваль «Место силы — Владивосток»
10:34
Двойной удар: кто уговорил Байдена выйти из президентской гонки
10:17
Благоприятная обстановка: как продвигаются российские войска у Стельмаховки

Сейчас читают

Тотальное наблюдение: США приступили к применению майданных технологий в Грузии
«Грады» уничтожили вражескую БМП Маrdеr с десантом. Лучшее видео из зоны СВО
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 июля, для всех знаков зодиака
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака