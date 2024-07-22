«Казалось, он будет всегда»: умер актер из сериала «Московская борзая»

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 681 0

Умер актер из сериала «Московская борзая» Владимир Королев

«Казалось, он будет всегда»: умер актер из сериала «Московская борзая»

Фото: из открытых источников

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Ему было 72 года.

Умер российский актер и режиссер Владимир Королев. Его сердце остановилось на 73-м году жизни. Об этом сообщили его коллеги на странице «Народного театра-студии „Дилижанс“» в социальных сетях.
Причина смерти пока не ясна.

«Не стало режиссера Большеболдинского народного театра Владимира Королева. Почему-то казалось, что Владимир Алексеевич будет всегда. Талантливый режиссер и актер, хороший человек, он жил театром», — говорится в сообщении.

Прощание с артистом продет 23 июля.

Владимир Королев родился в 1951 году. Среди режиссерских работ наиболее известны: «Выходили бабки замуж», «Пять романсов в старом доме», «Мой бедный Ленский!», «Вечерний звон» и другие.
А в качестве актера он снялся в роли охранника в сериале «Московская борзая».

Ранее 5-tv.ru сообщил, что умер основатель советской поп-группы «Витамин» Рауль Сеппер.

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