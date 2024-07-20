Умер основатель советской поп-группы «Витамин» Рауль Сеппер

|
Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 96 0

Музыканту было 73 года.

Умер основатель советской поп-группы «Витамин» Рауль Сеппер

Фото: из открытых источников

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Умер основатель советской поп-группы «Витамин» Рауль Сеппер. Об этом сообщило эстонское издание EER.

Подробности случившегося на данный момент неизвестны. Сообщается, что вокалист ушел из жизни вчера, 19 июля. Свои последние годы он доживал на территории Эстонии.

Сеппер основал одну из самых известных групп в СССР — «Витамин». Пик их популярности пришелся на 80-е. Тогда они завоевали не один десяток сердец поклонников, записав более 150 песен.

Музыканты сопровождали паузы в множестве телевизионных шоу тех лет. Не было человека, который бы их не знал. Рауль был не только сооснователем группы, но вокалистом, бас-гитаристом.

Рауль после «Витамина» состоял в еще нескольких успешных группах, а в 2001 оду и вовсе выпустил свой первый сольный альбом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что конгрессвумен США Шейла Ли умерла на 75 году жизни.

+18° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
88.02
0.14 96.04
-0.06
Магия Оленьей Луны: к чему готовиться знакам зодиака 21 июля 2024

Последние новости

11:26
В суде подтвердили причастность экс-замглавы Минобороны Иванова к взяткам
11:03
Расчеты «Искандера» нанесли ракетный удар по двум эшелонам ВСУ под Донецком
10:47
Следствие проведет экспертизы с пострадавшими при теракте в «Крокусе»
10:25
«Сигнал России»: в Штатах раскрыли суть намека Зеленского
10:00
Любовь, отчаяние и смерть: что стало с актерами сериала «Дикий ангел» 25 лет спустя
9:46
Необычный политик: чего ждать во второй раз от Трампа на посту президента США

Сейчас читают

Необычный политик: чего ждать во второй раз от Трампа на посту президента США
«Весь мир будет поднят на уши»: политолог предрек развитие кризиса на Ближнем Востоке
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 июля, для всех знаков зодиака
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака