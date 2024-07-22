«Источник разнообразен»: из-за каких тяжелых недугов может болеть голова

Кроме травм скрываются и другие проблемы.

Головная боль может быть симптомом кариеса, отита или рака мозга. Об этом сообщил врач-хирург Александр Умнов в беседе с изданием NEWS.ru.

По словам эксперта, головная боль делится на две группы — первичную и вторичную. И если источник первой не выявлен, то со вторыми все иначе.

«Источник вторичных разнообразен. Тут и боли, возникающие после ДТП и ударах головой о различные предметы, и боли из-за поражений сосудов головного мозга (инсульт, разрыв аневризмы мозговых артерий)», — рассказал хирург.

Также неприятные ощущения в голове могут появиться при энцефалите и менингите, из-за различных отравлений, в том числе и после алкоголя. Умнов подчеркнул, что головная боль является симптомом недугов, связанных с ротовой и носовой полостями, зубов, пазух и внутреннего уха.

При частых проблемах с головой специалист порекомендовал обратиться к врачу.

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